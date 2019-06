Wiesbaden

Motorradfahrer stirbt bei Unfall: Zunächst nicht auffindbar

15.06.2019, 10:28 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der Autobahn 66 nahe Wiesbaden ist ein Motorradfahrer gestorben. Der Mann wurde bei dem Sturz so weit geschleudert, dass die Helfer ihn zunächst nicht finden konnten, wie die Feuerwehr Wiesbaden mitteilte. Eine Zeugin hatte den Unfall am frühen Samstagmorgen beobachtet und wollte Erste Hilfe leisten. Erst die Rettungskräfte konnten den Mann später rund 450 Meter von seiner Maschine entfernt finden. Der Fahrer sei den Verletzungen nach sofort tot gewesen. Der Unfallhergang war am Samstag noch unklar.