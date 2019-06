Jena

Aufsteiger Jena verpflichtet Stürmerin Dalaf

15.06.2019, 11:57 Uhr | dpa

Aufsteiger FF USV Jena hat Fußballerin Jalila Dalaf für die Frauen-Bundesliga verpflichtet. Die 26 Jahre alte Stürmerin kommt vom Zweitligisten SV Meppen, wie die Thüringer am Samstag mitteilten. "Jalila hat über viele Jahre in der zweiten Bundesliga ihre Qualitäten unter Beweis gestellt. Sie ist eine sehr erfahrene Spielerin, die nun bereit ist für die erste Liga", sagte Jenas Vorstand Torsten Rödiger. Die frühere Nachwuchsspielerin von Turbine Potsdam erzielte in 104 Zweitligaspielen 48 Tore.