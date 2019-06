Ittlingen

Drei Verletzte bei Auseinandersetzung zweier Gruppen

15.06.2019, 13:04 Uhr | dpa

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von Männern in Ittlingen (Kreis Heilbronn) sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatten sich zunächst vier junge Männer im Alter von 14 bis 19 Jahren am Vorabend an der Hauptstraße der Gemeinde getroffen. Plötzlich seien drei Autos aufgetaucht, aus denen zehn Männer ausgestiegen seien. Mehrere von ihnen hätten auf einen 19-Jährigen eingeschlagen, ein 15-Jähriger wurde mit einem Schlagstock attackiert. Den vier jungen Männern sei daraufhin die Flucht gelungen, auch die drei Autos seien weggefahren.

Kurze Zeit später trafen die beiden Gruppen an der gleichen Stelle jedoch wieder aufeinander. Bei der erneuten Auseinandersetzung wurde ein 14-Jähriger getreten und geschlagen. Ein Anwohner habe sich daraufhin eingemischt und die Polizei gerufen. Die unbekannten Tatverdächtigen seien daraufhin weggefahren. Weitere Details - etwa warum es zu dem Streit kam und ob sich die beiden Gruppen untereinander kannten - konnte die Polizei zunächst nicht nennen.