Ahrensburg

Junge ertrinkt bei Ausflug: Erzieherin kommt vor Gericht

15.06.2019, 13:23 Uhr | dpa

Fast drei Jahre nach dem Tod eines zweijährigen Jungen in einem Teich in Hoisdorf steht von Montag an eine 33 Jahre alte Erzieherin in Ahrensburg vor Gericht. Der Junge war im Juli 2016 bei einem Kita-Ausflug in einem unbeobachteten Moment in den mit Entengrütze bedeckten Teich gestürzt und ertrunken. Der Erzieherin wird fahrlässige Tötung vorgeworfen.

Sie soll den Uferbereich des Teichs und die angrenzende Wiese nicht durchgehend im Blick gehabt haben. Deshalb habe sie nicht bemerkt, dass der Zweijährige sich dem Teich näherte und hineinfiel, heißt es in der Anklage. Die aus 20 Kindern bestehende Gruppe wurde bei dem Ausflug von der Erzieherin und sieben Betreuern begleitet.

Für den Prozess hat das Gericht drei Verhandlungstage angesetzt und zwölf Zeugen sowie einen Sachverständigen geladen.