Erfurt

Kritik der Grünen an Landwirtschaftspolitik der Linken

15.06.2019, 14:31 Uhr | dpa

Thüringens Grüne sehen die Landwirtschaftspolitik des Koalitionspartners Die Linke kritisch. "Die Linken haben dieses Ressort nur verwaltet", sagte Umweltstaatssekretär Olaf Möller am Samstag auf einer Delegiertenversammlung der Grünen in Erfurt. Die Partei will das Wahlprogramm für die Landtagswahl am 27. Oktober beschließen. Akzente in der Landwirtschaftspolitik hätten die Grünen in den vergangenen Jahren gesetzt.

Möller, der als Delegierter sprach, nannte unter anderem eine Prämie, mit der die Schaf- und Ziegenbestände in Thüringen stabilisiert werden sollen. Zudem hätten die Grünen erreicht, das die Höhe der Förderung von Ställen in Thüringen inzwischen an die Sicherung des Tierwohls gebunden sei. Bei den Koalitionsverhandlungen mit der Linken und der SPD hatten die Grünen 2014 vergeblich um die Zuständigkeit für das Agrarressort gekämpft.

Die Grünen setzen sich in ihrem Wahlprogramm unter anderem für ein Ende der Massentierhaltung und ein Programm ein, das Nachfolgeregelungen für Bauernhöfe erleichtern soll. Die Grünen ständen für eine naturnahe Landwirtschaft, sagte die Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, Umweltministerin Anja Siegesmund. "Und wir haben das Potenzial, das hinzubekommen."