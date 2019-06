Stuttgart

Tennisprofi Struff scheitert im Halbfinale von Stuttgart

15.06.2019, 14:37 Uhr | dpa

Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff ist im Halbfinale des Rasen-Tennisturniers von Stuttgart gescheitert. Der French-Open-Achtelfinalist verlor am Samstag ein umkämpftes Match gegen den Italiener Matteo Berrettini 4:6, 5:7 und wartet damit auch nach seinem siebten Halbfinale weiter auf sein erstes Endspiel auf der ATP-Tour. Die Nummer 38 der Tennis-Welt war letzter verbliebener deutscher Teilnehmer in dem mit 754 540 Euro dotierten Turnier.

Der Weltranglisten-30. Berrettini stand bereits Anfang Mai in München im Endspiel und trifft am Sonntag auf den erst 18-jährigen Kanadier Felix Auger-Aliassime. Der Vorjahresfinalist Milos Raonic aus Kanada trat aufgrund von Rückenproblemen zum zweiten Halbfinale nicht an.