Erfurt

Mann vor Kollaps gerettet und dann verhaftet

15.06.2019, 17:49 Uhr | dpa

Polizisten haben einen Mann in Erfurt vor einem Hitzekollaps bewahrt, ihn dann aber in Untersuchungshaft geschickt. Passanten hätten die Polizei gerufen, weil der Mann in einem Park in Erfurt sichtlich orientierungslos herumirrte, teilte die Polizei am Samstag mit. Schließlich habe sich herausgestellt, dass der 50-Jährige zu wenig getrunken hatte und sein Körper dehydriert war. Nachdem ihn Rettungssanitäter ausreichend mit Mineralwasser versorgt hätten, habe sich sein Zustand deutlich verbessert. Das habe sich allerdings schnell geändert.

Die Beamten eröffneten ihm, dass er mit Haftbefehl gesucht wird. Der Mann sei einem Haftrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag.