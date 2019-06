Dohren

Stealers müssen nach Niederlagen um Playoffs bangen

16.06.2019, 10:38 Uhr | dpa

Die Hamburg Stealers haben kaum noch eine Chance auf das Erreichen der Playoffs in der Baseball-Bundesliga. Trotz phasenweise klarer Führung in beiden Partien unterlagen die Hanseaten am Samstag bei den Dohren Wild Farmers zum Abschluss der Hauptrunde mit 8:12 und 4:8 und sind damit auf die Hilfe der Cologne Cardinals angewiesen, um noch Vierter der Nordgruppe zu werden. Dafür müssen die Kölner allerdings all drei Nachholspiele gegen die Wild Farmers gewinnen.