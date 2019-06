Stuttgart

Wie einst Ribery: VfB-Profi Donis und ein goldenes Steak

16.06.2019, 15:48 Uhr | dpa

Es ist nicht ganz so groß wie das Stück Fleisch, das Franck Ribery im Winter mächtig Ärger einhandelte, aber auch vergoldet - und serviert wurde es vom gleichen Koch: Auf dem Instagram-Account von Fußballprofi Anastasios Donis wurde in der Nacht zum Sonntag ein Video gepostet, das den griechischen Nationalspieler vor einem mit Gold ummantelten Steak zeigt. Dabei stand nur ein Wort: "Enjoy" (etwa: "Guten Appetit" oder "Viel Spaß"). Angerichtet wird das Fleisch in dem kurzen Clip von Nusret Gökçe, der in den sozialen Netzwerken auch unter dem Namen "Salt Bae" bekannt ist und weltweit mehrere Restaurants betreibt.

Ribery hatte im Januar ein großes, mit Blattgold verziertes Steak von Gökçe serviert bekommen und im Anschluss viel öffentliche Kritik einstecken müssen. Auch Fans des Bundesliga-Absteigers VfB Stuttgart reagierten irritiert auf den Post auf Donis' Account. Eine Reaktion des Clubs gab es am Sonntag nicht.