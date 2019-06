Jena

Kleinerer Waldbrand bei Jena gelöscht

16.06.2019, 17:38 Uhr | dpa

An einem steilen Hang am Ortsrand von Jena ist es zu einem kleineren Waldbrand gekommen. Das Feuer, das am Samstag ausbrach, sei in der Nacht zu Sonntag vollständig unter Kontrolle gewesen, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag auf Anfrage. Letztlich habe ein Gebiet von etwa 1000 Quadratmetern an der Lobdeburg gebrannt. Zum Löschen sei auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden. Die Ermittlungen zur Brandursache liefen noch.