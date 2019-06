Nürnberg

Klein wird Geschäftsführer in Bayerns Handball-Verband

16.06.2019, 17:57 Uhr | dpa

Der frühere Weltmeister Dominik Klein wird den Bayerischen Handball-Verband künftig als Marketingleiter unterstützen. Er werde die Geschäftsführer-Stelle am 1. Juli antreten und sich unter anderem verstärkt im Bereich der Talentförderung engagieren, sagte der 35-Jährige am Sonntag vor dem abschließenden EM-Qualifikationsspiel der deutschen Handballer gegen das Kosovo in Nürnberg. "Erziehung findet auch in der Halle statt", sagte der ehemalige Top-Linksaußen des THW Kiel. "Vielleicht kann ich derjenige sein, der dem Talent oder dem Jugendlichen zeigt, wie geil unsere Sportart ist."

Parallel mache er derzeit seine Trainer-C-Lizenz und werde danach die B-Lizenz nachschieben. Auch ein späteres Engagement als Coach im Profi-Bereich sei denkbar. "Ich kann mir das durchaus vorstellen und glaube auch, die Erfahrung mitbringen zu können", sagte der Weltmeister von 2007. "Aber im Moment nicht." Klein hatte im Sommer 2018 seine Profi-Karriere beendet.