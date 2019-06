Herborn

Katja Gronau gewinnt Bürgermeisterwahl in Herborn

16.06.2019, 19:28 Uhr | dpa

Katja Gronau ist die künftige Bürgermeisterin von Herborn. Die unabhängige Kandidatin holte bei der Stichwahl am Sonntag 68,65 Prozent der Stimmen, wie die mittelhessische Stadt am Abend das vorläufige Endergebnis mitteilte. Damit setzte sich die 49 Jahre alte Kriminalbeamtin gegen ihren ebenfalls unabhängigen Konkurrenten Jörg Kring durch. Gronau tritt die Nachfolge von Bürgermeister Hans Benner (SPD) an, der in den Ruhestand geht. Rund 15 700 Bürger durften ihr Kreuzchen setzen, die Wahlbeteiligung lag bei 47,45 Prozent. Ursprünglich hatten sich vier Bewerber zur Wahl gestellt. Beim ersten Urnengang am 26. Mai holten zwei Kandidaten aber nicht genug Stimmen und schieden aus.