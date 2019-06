Passau

Messerangriff auf Elfjährigen: Urteil erwartet

17.06.2019, 01:32 Uhr | dpa

Im Prozess um den Messerangriff auf ein elfjähriges Kind im niederbayerischen Vilshofen wird heute das Urteil vor dem Landgericht Passau erwartet. Nach dem Willen der Staatsanwaltschaft soll der 26 Jahre alte Angeklagte wegen versuchten Mordes für neun Jahre ins Gefängnis. Der Verteidiger des aus Eritrea stammenden Mannes plädierte auf zweieinhalb Jahre Haft wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der Mann hatte das Kind im vergangenen Juli laut Anklage in der Wohnung von dessen Familie mit einem Küchenmesser angegriffen. Der Junge konnte fliehen, erlitt aber Verletzungen am Hals sowie an Armen und Beinen und musste operiert werden. Der heute Zwölfjährige befindet sich seit der Tat in psychologischer Behandlung.