Hannover

Trainingsstart von Hannover 96 am Montag ohne neue Spieler

17.06.2019, 02:03 Uhr | dpa

Hannover 96 bereitet sich von heute an nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga auf die neue Saison vor. Der neue Trainer Mirko Slomka bittet sein Team am Nachmittag (16.00 Uhr) zum Trainingsauftakt und ist vorerst der einzige Neue. Bislang hat der künftige Zweitligist noch keine neuen Spieler unter Vertrag genommen. Slomka wünscht sich möglichst bis zum Start des Trainingslagers am 4. Juli in Österreich einen kompletten Kader. Der erste Spieltag der neuen Zweitliga-Saison wird vom 26. bis 29. Juli ausgetragen. Der Spielplan steht noch nicht fest.