Hamburg

Prozess um Messerüberfall auf Frau: Plädoyers erwartet

17.06.2019, 03:06 Uhr | dpa

Im Prozess um einen Messerüberfall auf eine Frau in Hamburg-Winterhude sollen Staatsanwaltschaft und Verteidigung heute ihre Plädoyers halten. Ein 42-jähriger Deutscher ist angeklagt, seiner Ehefrau am frühen Morgen des 24. November vergangenen Jahres maskiert aufgelauert zu haben. Als die Security-Mitarbeiterin ihren Einsatzort am Leinpfad verließ, soll er mehrfach versucht haben, ihr mit einem Brotmesser in den Hals zu stechen. Die Frau wurde schwer verletzt. Hintergrund der Tat sollen die Trennungsabsichten der ebenfalls 42-Jährigen gewesen sein. Der Täter flüchtete. Der Angeklagte wurde am selben Tag festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Bei Prozessbeginn hatte er eingeräumt, seine Frau angegriffen zu haben.