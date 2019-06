Nürnberg

1. FC Nürnberg und Greuther Fürth starten mit Leistungstests

17.06.2019, 03:34 Uhr | dpa

Der 1. FC Nürnberg und die SpVgg Greuther Fürth starten heute in die Vorbereitung auf die neue Saison. Der Trainingsauftakt der beiden fränkischen Fußball-Traditionsvereine ist nicht öffentlich. An den ersten Tagen stehen die obligatorischen sportmedizinischen Tests und Untersuchungen auf dem Programm. Der Erstliga-Absteiger aus Nürnberg trainiert am Donnerstag (10.00 Uhr) dann erstmals öffentlich. Zweitligist Greuther Fürth erlaubt den Fans schon einen Tag zuvor (15.00 Uhr) die ersten Blicke auf die neue Mannschaft. Der erste Zweitliga-Spieltag wird vom 26. bis zum 29. Juli ausgetragen.