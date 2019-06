Grafschaft

Mimi Fiedler heiratet am Chiemsee

17.06.2019, 10:57 Uhr | dpa

Schauspielerin Mimi Fiedler (43, "Nachtschwestern") hat am Wochenende in Seeon-Seebruck am Chiemsee den TV-Produzenten Otto Steiner geheiratet. Das bestätigte der Fernsehsender RTL und verwies auf einen Bericht der "Bild"-Zeitung. Die gebürtige Kroatin habe sich in der Pfarr- und Klosterkirche St. Lambert den kirchlichen Segen geholt. Die standesamtliche Hochzeit soll bereits im Januar in Kronberg bei Frankfurt stattgefunden haben. Nun heiratete Fiedler ganz in Weiß mit einem großen Fest auf Schloss Pertenstein, wie die "Bild"-Zeitung berichtete.

Zehn Jahre lang war Fiedler als Kriminaltechnikerin im Stuttgarter "Tatort" zu sehen. Seit 30. April ist sie Hauptdarstellerin der RTL-Serie "Nachtschwestern". Die nächste Folge läuft am 18. Juni um 21.15 Uhr.