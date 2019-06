Elmshorn

Stellwerkstörung in Elmshorn beeinträchtigt Zugverkehr

17.06.2019, 11:00 Uhr | dpa

Wegen der Störung eines Stellwerks in Elmshorn sind in Schleswig-Holstein am Montagmorgen mehrere Züge ausgefallen. Wie eine Bahnsprecherin sagte, dauerte die Störung rund fünf Stunden. Sie konnte allerdings gegen acht Uhr wieder behoben werden, der Zugverkehr rollte danach wieder an.

Während für die Regionalbahnlinie RE7 noch ein Ersatzverkehr eingerichtet werden konnte, mussten die Züge der RE6-Linie zwischen Itzehoe und Hamburg am Morgen ausfallen. Auch die Nordbahn musste einen Ersatzverkehr einrichten.