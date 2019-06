Ratingen

E-Bike-Fahrer stirbt nach Unfall

17.06.2019, 11:05 Uhr | dpa

Ein E-Bike-Fahrer ist in Ratingen (Kreis Mettmann) von einem Auto erfasst worden und noch an der Unfallstelle verstorben. Der 57-Jährige überquerte am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr die Mühlheimer Straße, wie die Polizei mitteilt. Dort sei er mit dem Auto eines 63-Jährigen zusammengestoßen - durch den Unfall habe der Radfahrer tödliche Verletzungen erlitten. Die Straße wurde für drei Stunden gesperrt.