Lohfelden

Raubüberfall auf Erdbeerstand

17.06.2019, 11:05 Uhr | dpa

Mit einem Messer hat ein Unbekannter einen 19-jährigen Verkäufer in einem Erdbeerstand in Lohfelden-Ochshausen im Landkreis Kassel bedroht. Er sei am Sonntagabend gegen 19 Uhr gezwungen worden, Bargeld auszuhändigen, teilte die Polizei mit. Mit den Tageseinnahmen aus dem Erdbeerverkauf sei der Täter geflüchtet. Kunden seien während des Überfalls nicht am Stand gewesen, verletzt wurde niemand.