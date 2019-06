Dresden

Sachsens beste Metall-Azubis sind eine Frau und sechs Männer

17.06.2019, 12:10 Uhr | dpa

Carolin Schöne ist die einzige Frau unter den sieben besten Azubis der sächsischen Metall- und Elektroindustrie. Die angehende Industriemechanikerin aus dem Leipziger BMW-Werk erreichte dabei auch die höchste Punktzahl in der Facharbeiterprüfung, wie der Unternehmensverband Sachsenmetall in Dresden am Montag mitteilte. Einer ihrer Kollegen sowie fünf Lehrlinge aus Penig, Radebeul, Chemnitz und Limbach-Oberfrohna rangierten hinter ihr.

Ihr Abschneiden sei "die Basis für eine erfolgreiche berufliche Zukunft", sagte Sachsenmetall-Präsident Jörg Brückner. Die Branchen bräuchten für weiteres Wachstum gut ausgebildete Fachkräfte. "Dafür bieten wir gute Jobs, eine faire Bezahlung und vielfältige Karriereoptionen." Neben den Azubis wurden neun Unternehmen wie Bombardier in Görlitz oder Starrag in Chemnitz als beste Ausbildungsbetriebe gekürt, wobei Brückner das hohe Niveau der Ausbildung lobte.