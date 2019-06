Frankfurt am Main

Wiederaufbau des Chinesischen Pavillons fast abgeschlossen

17.06.2019, 13:00 Uhr | dpa

Ein Arbeiter ist mit letzten Malerarbeiten an der Dachkonstruktion des chinesischen Pavillons im Frankfurter Bethmannpark beschäftigt. Der in traditioneller Bauweise errichtete Pavillon war vor zwei Jahren einer Brandstiftung zum Opfer gefallen und wurde jetzt wieder aufgebaut. Foto: Boris Roessler (Quelle: dpa)

Der vor zwei Jahren abgebrannte Chinesische Pavillon im Frankfurter Bethmannpark ist nahezu wieder aufgebaut. Arbeiter legten am Montag letzte Hand an das originalgetreu rekonstruierte Gebäude an. Bis zum Herbst sollen nun die bei dem Feuer 2017 ebenfalls zerstörten Grünanlagen wiederhergestellt werden.

Das aus 19 Mitarbeitern bestehende chinesische Bauteam hat zum Wiederaufbau alte Techniken verwendet. Dabei wurden die Holzbauteile nicht genagelt - sondern traditionell verzapft. Große Teile des Fundamentes konnten zudem wiederverwertet werden. Früheren Angaben zufolge kostet der Wiederaufbau der Anlage rund 1,3 Millionen Euro.

Die Gebäude wurden 1989 im Stil einfacher Wohnhäuser aus der Provinz Anhui errichtet. Auf rund 4000 Quadratmetern entstand ein Garten mit einer Marmorbrücke, verschiedenen Pavillons, einem großen Teich und einem Wasserfall. 2009 wurde das Ensemble aufwendig saniert. In der Nacht zum 1. Juni 2017 zündeten Brandstifter den Garten an.