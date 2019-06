Lüdenscheid

Ball fliegt auf Grundstück: Besitzer schlägt mit Gürtel

17.06.2019, 14:17 Uhr | dpa

Ein Senior hat mit einem Gürtel nach Teenagern geschlagen, weil sie einen Ball auf sein Grundstück geschossen hatten. Die sieben Jungs zwischen zwölf und 15 Jahren klingelten an der Haustür des 76-Jährigen in Lüdenscheid, um ihren Ball zurückzuholen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann erwartete sie schon mit einem Ledergürtel, holte aus, streifte einen 15-Jährigen leicht und traf einen 14-Jährigen auf den Rücken. Sie hatten am Sonntag vor dem Haus gespielt, der Ball war auf die Wiese des Mannes geflogen.

Die Teenager riefen eine Mutter zur Hilfe, die die Polizei alarmierte. Erst den Beamten händigte der Senior den Ball aus. Gegen ihn wurde Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet.