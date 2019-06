Görlitz

Experte: Görlitzer OB-Wahl bedingt Signal für Landtagswahl

17.06.2019, 14:22 Uhr | dpa

Der Dresdner Politikwissenschaftler Hans Vorländer sieht im Ergebnis der Görlitzer Oberbürgermeisterwahl keinen klaren Fingerzeig für die Landtagswahl am 1. September. In Görlitz habe sich eine "Verhinderungsmehrheit" gegen einen AfD-Kandidaten gebildet, sagte er am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Dresden.

Bei der Landtagswahl gehe es aber darum, eine "Gestaltungsmehrheit" hinzubekommen: "Bei der Landtagswahl kämpft jeder zunächst einmal für sich. Und danach steht die Frage, wie man aus dem Ergebnis eine gestaltende Mehrheit macht, die das Land für die nächsten fünf Jahre regiert und es auch nach vorn bringt."

In Görlitz hatte am Sonntag der CDU-Bewerber Octavian Ursu 55,2 Prozent der Stimmen erhalten und seinen Kontrahenten Sebastian Wippel (44,8 Prozent) geschlagen. Das Ergebnis kam auch zustande, weil die beiden Bewerberinnen aus der ersten Wahlrunde, Franziska Schubert (Grüne) und Jana Lübeck (Linke), nicht wieder antraten. Beide warben dafür, Ursu zu unterstützen, um den AfD-Kandidaten zu verhindern.

Vorländer sieht kein Problem darin, dass sich alle gegen einen verbünden. Das komme bei Wahlen auf kommunaler Ebene immer mal wieder vor: "Gerade bei Stichwahlen verzichten andere und erklären ihre Unterstützung für den einen oder anderen Kandidaten. Die Görlitzer wollten offensichtlich keinen AfD-Oberbürgermeister, sonst hätten sie sich anders entschieden."