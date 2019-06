Kassel

Mann will Hunde beim Gassigang rauben: Leichtverletzte

17.06.2019, 14:32 Uhr | dpa

Ein junger Mann hat in Kassel versucht, zwei Hunde beim Gassigang zu rauben. Die Besitzerinnen der Tiere seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Das Motiv des 21-Jährigen, der weder betrunken war noch Drogen genommen hatte, war zunächst unklar. Er hatte am späten Sonntagabend zunächst von einer 46-Jährigen die Herausgabe ihres Mischlings verlangt. Als sich die Frau weigerte, schubste er sie und versuchte, ihr die Leine zu entreißen. Dann flüchtete er auf die andere Straßenseite, griff dort eine 30-jährige Hundebesitzerin an und wollte mit deren American-Staffordshire-Mix davon rennen. Zwei Zeugen hielten ihn jedoch fest und übergaben ihn der alarmierten Polizei.