Rosbach vor der Höhe

Junger Mann zündet Böller: Elf Verletzte

17.06.2019, 14:43 Uhr | dpa

Bei dem Zünden eines Böllers bei einer Veranstaltung in der Wetterau sind elf Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Ein 23-Jähriger habe den Böller auf dem Sportplatz im Rosbacher Ortsteil Rodheim angezündet, dieser sei in seiner Hand explodiert, teilte die Polizei in Friedberg am Montag mit. Der junge Mann aus Wöllstadt wurde schwer an der Hand verletzt, eine 21-Jährige erlitt Verbrennungen am Bein und eine Gehörschädigung. Neun weitere Männer zogen sich bei dem Vorfall am Samstagabend ein Knalltrauma zu.