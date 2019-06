Leipzig

Leipzig richtet fünf neue Fahrradstraßen ein

17.06.2019, 17:32 Uhr | dpa

Ein Schild weist auf eine Fahrradstraße in Leipzig in. Foto: Jan Woitas/Archivbild (Quelle: dpa)

Auf fünf Straßen haben in Leipzig künftig Fahrradfahrer Vorfahrt. Die Stadtverwaltung stellte am Montag entsprechende Schilder auf. "Radfahrer können nun auf einer eigenen Trasse vom Zentrum Süd bis nach Schleußig fahren - von der Windmühlenstraße über das Musikerviertel und durch den Clara-Zetkin-Park", sagte Michael Jana, Leiter des Verkehrs- und Tiefbauamts. In der Messestadt gibt es bereits mehrere Fahrradstraßen.

Radfahrern ist es erlaubt, in den Straßen nebeneinander zu fahren. Autofahrer dürfen die Straßen teilweise nur noch in Ausnahmefällen nutzen. Das Parken sei jedoch weiterhin möglich, so die Stadtverwaltung. "Ich bin mir sicher, dass die neuen Verkehrsregelungen schnell von allen Beteiligten angenommen und als Bereicherung des Gebietes wahrgenommen werden", sagte Christoph Waack, Radverkehrsbeauftragter in Leipzig.