Leipzig

Mann aus Straßenbahn gezerrt und bewusstlos geschlagen

17.06.2019, 17:37 Uhr | dpa

Zwei Männer haben einen 29-Jährigen in Leipzig aus einer Straßenbahn gezerrt und ihn bewusstlos geschlagen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, beleidigten die 21 und 23 Jahre alten Männer am Sonntagmorgen Fahrgäste in einer Straßenbahn. Als der 29-Jährige einschritt, zerrten sie ihn an einer Haltestelle aus der Bahn und traten nach Angaben der Polizei wiederholt gegen seinen Kopf.

Als mehrere Fahrgäste dem 29-Jährigen zur Hilfe eilten, flüchteten die beiden Männer. Zeugen informierten die Polizei. Diese konnte die stark alkoholisierten, mutmaßlichen Angreifer etwa einen Kilometer vom Tatort entfernt stellen. Der 29-Jährige war kurze Zeit ohne Bewusstsein und wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.