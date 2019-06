Erfurt

Teenager soll Mann schwer verletzt haben

17.06.2019, 18:44 Uhr | dpa

Ein 16-Jähriger steht im Verdacht, einen 44 Jahre alten Mann in Erfurt mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Der Mann soll zuvor versucht haben, einen Streit unter vier Teenagern zu schlichten, den er am Freitag in einem Erfurter Plattenbaugebiet beobachtet hatte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Schließlich sei es zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und dem 16-Jährigen gekommen, die sich hochgeschaukelt habe. Dabei habe der Jugendliche auf den Mann eingestochen. Der Schwerverletzte musste im Krankenhaus operiert werden. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Nach der Tat war der 16-Jährige zusammen mit den drei anderen Jugendlichen geflüchtet. Die Ermittlungen am Tatort führten die Polizei zu dem mutmaßlichen Täter, der vorläufig festgenommen wurde. Bei einer Wohnungsdurchsuchung sei das Messer sichergestellt worden. Weil keinen Fluchtgefahr bestehe, sei der Jugendliche wieder auf freiem Fuß.