Börsenverein gibt Friedenspreisträger bekannt

18.06.2019, 01:59 Uhr | dpa

Wer erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2019? Das will der Börsenverein heute in Berlin bekannt geben. Die mit 25 000 Euro dotierte Ehrung gilt als eine der bedeutendsten Auszeichnungen der Bundesrepublik. Seit 1950 werden damit Menschen geehrt, die in Literatur, Wissenschaft oder Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen haben.

Verliehen wird die Auszeichnung vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, dem in Frankfurt ansässigen Dachverband der Buchbranche. Die Preisträger werden von einem Stiftungsrat gewählt, Vorschläge kann jeder einreichen. Der Preis wird zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse in der Paulskirche überreicht. 2018 waren die Kulturwissenschaftler Aleida und Jan Assmann ausgezeichnet worden.