Baunatal

Schneepflugfahren im Sommer: Winterdienste üben bei Wettbewerb

18.06.2019, 02:31 Uhr | dpa

Der Hessische Meister im Schneepflugfahren wird heute in Nordhessen gekürt. In Baunatal treten insgesamt 15 Teams aus Kommunen und von der Straßenverwaltung Hessen Mobil an. Sie müssen einen Parcours mit einem Winterdienstfahrzeug mit angebautem Schneepflug schnell befahren. Zu den Aufgaben gehört zum Beispiel eine Slalomfahrt um Leitkegel und das Verschieben eines Reifenstapels. Laut Hessen Mobil hat der Wettbewerb einen ernsten Hintergrund. Um Hessens Bevölkerung vor den Tücken des Winters zu bewahren, müssten die Mitarbeiter regelmäßig trainieren. Die ersten drei Mannschaften qualifizierten sich für die Deutschen Meisterschaften.