Essen

Museum Folkwang präsentiert Sammlung: "Neue Welten"

18.06.2019, 02:35 Uhr | dpa

Das Museum Folkwang in Essen. Foto: Volker Hartmann/Archivbild (Quelle: dpa)

Unter der programmatischen Überschrift "Neue Welten" hat das Museum Folkwang seine traditionsreiche ständige Sammlung neu sortiert. Heute gewährt Museumsdirektor Peter Gorschlüter Journalisten einen ersten Blick in die 24 neu eingerichteten Sammlungsräume. Am Freitag um 18 Uhr ist die offizielle Eröffnung. 24 Stunden lang will das renommierte Museum anschließend feiern.

Auf dem Programm stehen dabei eine Sommerparty mit einem Popkonzert auf der Museumswiese sowie DJ-Sets bis in die frühen Morgenstunden. Angeboten werden auch Kuratoren- und Taschenlampenführungen, "Late Night Lectures" sowie "Artist Talks". Geplant sind 24 Führungen durch die Sammlungsräume. Der Samstag beginnt mit einer Sonnenaufgangsführung, Guten-Morgen-Yoga sowie einem Frühstückbuffet. Auch Familienrallyes sowie Aktionstische für Kinder sind geplant. Der Eintritt ist frei.

Die neue Sammlungspräsentation erzähle in 24 thematischen Räumen medien- und epochenübergreifend von Aufbrüchen in neue Welten, teilte das Museum vorab mit. Gezeigt würden jüngste Erwerbungen, kaum oder noch nie gezeigte Arbeiten sowie die Meisterwerke der Sammlung. "Malerei und Fotografie, Skulptur und Grafik, Weltkunst und Plakat treten in Dialog miteinander und verbinden sich entsprechend der Folkwang-Idee zu einer Einheit der Künste."