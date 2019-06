Aegidienberg, Bad Honnef

Vermisster 18-Jähriger aus Bad Honnef tot aufgefunden

18.06.2019, 05:56 Uhr | dpa

Ein vermisster 18-Jähriger aus Bad Honnef im Rhein-Sieg-Kreis ist tot aufgefunden worden. Laut Polizei entdeckten Angehörige seine Leiche am Montagabend in Bad Honnef im Logebachtal. Die Todesursache ist noch unklar. Am frühen Sonntagmorgen wurde er den Angaben zufolge zuletzt gesehen. Nach bisherigen Ermittlungen verabschiedete er sich von Freunden, um nach Hause zu gehen. Dort kam er aber nicht an. Neben den Angehörigen suchten unter anderem ein Polizeihubschrauber und ein Spürhund nach dem Vermissten.