Oberhausen

Verzögerungen auf der A3 und A57

18.06.2019, 07:29 Uhr | dpa

Autofahrer in Nordrhein-Westfalen müssen am Dienstagmorgen Geduld mitbringen. Auf der A3 bei Oberhausen Richtung Köln zwischen Kreuz Kaiserberg und Kreuz Breitscheid kam es zu mehr als 30 Minuten Verzögerungen, wie der WDR-Staumelder berichtete. Grund dafür seien Bauarbeiten, wegen denen nur ein Fahrstreifen frei sei. Auch auf der A57 bei Nimwegen Richtung Köln komme es zwischen Moers-Kapellen und Kreuz Meerbusch zu etwa fünf Kilometern Stau. Der WDR-Staumelder berichtete am frühen Dienstagmorgen über Staus mit einer Gesamtlänge von zwischenzeitlich etwa 72 Kilometern.