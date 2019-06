51-Jähriger angefahren und schwer verletzt liegen gelassen

18.06.2019, 09:20 Uhr | dpa

Ein 51-Jähriger ist in Neustadt angefahren und schwer verletzt liegen gelassen worden. Zeugen hatten am Montag gemeldet, dass ein Mann auf einer Straße liege und nicht ansprechbar sei, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach ersten Ermittlungen war der Mann über die Fahrbahn gelaufen und angefahren worden. Die Polizei sucht nach dem Unfallwagen.