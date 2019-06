Berlin

Stau nach Unfall auf der A100

18.06.2019, 09:33 Uhr | dpa

Berliner Autofahrer müssen sich am Dienstagmorgen gedulden: Nach einem Unfall auf der Berliner Stadtautobahn A100 in Berlin-Tempelhof ist es zu einem Stau gekommen. In Höhe der Oberlandstraße waren der linke und mittlere Fahrstreifen in Richtung Neukölln gesperrt, wie ein Polizeisprecher sagte. Autofahrer mussten während der Sperrung ab Rathenautunnel zeitweise mit knapp einer Stunde Zeitverlust rechnen, wie das Verkehrsstudio Berlin auf Twitter mitteilte.

Der Grund für den Stau war ein Unfall am Dienstagmorgen mit zwei Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um einen Lastkraftwagen und ein Motorrad handeln. Weitere Einzelheiten waren noch nicht bekannt.