Stuttgart

Eisenmann will Ganztagsschulen von Bürokratie entlasten

18.06.2019, 12:30 Uhr | dpa

Zum neuen Schuljahr sollen die Ganztagsschulen im Südwesten von Bürokratie entlastet werden. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) teilte am Dienstag mit, die Schulen müssten nicht mehr an fünf Terminen im Jahr ihre nicht verwendeten Zuschüsse zurückzahlen, sondern nur noch ein Mal. Schulleiter müssten auch keine Einzelnachweise mehr darüber erbringen, wie die Ganztagsschulmittel verwendet würden. Eisenmann will damit erreichen, dass sich die Schulen mehr auf pädagogische Qualität konzentrieren können.

In Baden-Württemberg gibt es fast 500 Ganztagsschulen. In der grün-schwarzen Landesregierung schwelt weiter ein Streit über die künftige Organisation der ganztägigen Kinderbetreuung. Eisenmann will, dass das Land im Schuljahr 2020/2021 kommunale Betreuungsangebote bezuschusst, auch wenn es an einem Standort ein offizielles Ganztagsangebot einer Grundschule gibt. Nach Eisenmanns Vorstellung sollen sich diese beiden Betreuungsangebote ergänzen.

Darüber gibt es aber noch keinen Konsens mit den Grünen. Das Konzept befinde sich noch in den Beratungen, teilte das Ministerium mit.