Uslar

Holz-Ernter im Wert von 380 000 Euro zerstört

18.06.2019, 16:42 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Waldgebiet bei Schoningen im Landkreis Northeim ist in der Nacht zum Dienstag eine extrem teure Holzerntemaschine ausgebrannt. Den Sachschaden an dem sogenannten Harvester bezifferte die Polizei auf 380 000 Euro. Zur Brandursache gebe es noch keinerlei Erkenntnisse, sagte ein Sprecher. Das Feuer war kurz vor Mitternacht entdeckt worden. An den Löscharbeiten waren rund drei Dutzend Feuerwehrleute beteiligt. Harvester sind Holzerntemaschinen, die Bäume fällen, entasten, auf Länge schneiden und am Wegrand ablegen können.