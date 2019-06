Berlin

Flughäfen rechnen mit großen Ansturm zum Ferienstart

18.06.2019, 16:59 Uhr | dpa

Pünktlich zum Beginn der Sommerferien am Donnerstag herrscht Hochbetrieb auf Berlins Flughäfen. Die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) rechnet nach eigenen Angaben mit mehr als fünf Millionen Passagieren während der Ferien, die am 2. August enden. "An einem Ferientag landen rund 350 Maschinen in Schönefeld und 650 in Tegel", sagte ein Sprecher der FBB am Dienstag. Zum Vergleich: An einem normalen Tag landen demnach rund 320 Maschinen in Schönfeld und 600 in Tegel.

Der FBB rät Fluggästen, mindestens zwei Stunden vor Abflug im Terminal zu sein. Urlauber müssen mit Wartezeiten beim Check-In sowie Pass- und Sicherheitskontrollen rechnen. "Die Sommerferien sind immer voll und eine Bewährungsprobe für Flughäfen, aber wir sind vorbereitet", sagte der Sprecher. Nochmals voller werde es in der dritten Ferienwoche, weil der Rückreiseverkehr einsetze. Rekordtag ist der 5. Juli: 120 000 Menschen starten und landen in Tegel und Schönefeld.

Die Anreise zum Flughafen Schönefeld ist schon ab Mittwoch mit Einschränkungen verbunden: Der S-Bahn-Verkehr ist wegen Bauarbeiten bis zum 1. Juli (1.30 Uhr) gesperrt. Die S-Bahn Berlin empfiehlt, mit Bussen oder Regionalzügen zum Flughafen zu fahren.