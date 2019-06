Berlin

Personalbedarf treibt Ausgaben im Doppelhaushalt nach oben

18.06.2019, 18:13 Uhr | dpa

Steigender Personalbedarf in der Berliner Verwaltung und in Schulen wird voraussichtlich die Ausgaben des Landes Berlin in den nächsten Jahren nach oben treiben. Der rot-rot-grüne Senat beschloss am Dienstag den Haushaltsentwurf für 2020 und 2021. Demnach sind für die bereinigten Ausgaben rund 30,54 Milliarden Euro für 2020 veranschlagt und für das Jahr darauf 31,94 Milliarden Euro. 2018 lagen die bereinigten Ausgaben bei rund 27,82 Milliarden Euro.

Laut Senatsverwaltung für Finanzen sind die Personalausgaben ein Haupttreiber der höheren Ausgaben in der kommenden Haushaltsperiode. Aber auch die Schulbauoffensive und das Schülerticket machten sich bemerkbar.

Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) betonte nach der Senatssitzung, dass der Entwurf zugleich die konsequente Umsetzung der Schuldenbremse beinhalte. Es dürfen dabei keine neuen Schulden aufgenommen werden.