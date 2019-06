Hannover

Digitale Landwirtschaft und Mobilität Themen im Landtag

19.06.2019, 00:43 Uhr | dpa

Der niedersächsische Landtag befasst sich am zweiten Tag seiner letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause mit einem CDU-Antrag zu einem verpflichtenden Tierwohllabel. Auch Digitalisierung in der Landwirtschaft und Städtebau sind Themen heute. Außerdem erörtern die Abgeordneten in Hannover Möglichkeiten für einen Erhalt der Imam-Ausbildung an der Universität Osnabrück sowie diverse Gesetzesentwürfe zur Mobilität. Dazu gehört ein CDU-Antrag für eine Stärkung des Bahnverkehrs sowie ein Förderprogramm für Taxis mit Alternativantrieb in Niedersachsen.