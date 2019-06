Gotha

Stiftung präsentiert einst verschollene Keramiken in Gotha

19.06.2019, 01:10 Uhr | dpa

Chinesische Porzellane und andere nach Ende des Zweiten Weltkriegs abhanden gekommene Keramiken sind heute erstmals in der Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha zu sehen. Es gehe um fünf Stücke, die wie etliche andere Kulturgüter 1945/46 aus dem Gothaer Museumsbesitz verschwunden sind, hieß es in einer Mitteilung der Stiftung. Die Keramiken aus der früheren Sammlung des bekannten Sinologen Friedrich Hirth (1845-1927) waren über eine Auktion in Süddeutschland angeboten worden. In Zusammenarbeit mit dem Auktionshaus und durch finanzielle Unterstützung der Thüringer Staatskanzlei konnten die Stücke zurück nach Gotha geholt werden, hieß es.

Es ist nicht das erste Mal, dass bei einer Auktion Stücke aus dem Verlustkatalog der Gothaer Sammlung auftauchen und so wieder den Weg zurück in die ehemalige Residenzstadt des Herzogtums Sachsen-Coburg und Gotha finden. Im vergangenen Jahr wurde nach kompliziertem Rückerwerb etwa ein Elfenbeinhumpen präsentiert, der lange als verschollen gegolten hatte.