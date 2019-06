Wiesbaden

Landtag verabschiedet Nachtragshaushalt für 2019

19.06.2019, 02:03 Uhr | dpa

Heute soll im hessischen Landtag der Nachtragshaushalt des Landes für 2019 verabschiedet werden. Insgesamt plant die schwarz-grüne Landesregierung zusätzlich 485 Millionen Euro an Ausgaben ein. Das Geld soll vor allem für gestiegene Asylkosten, die Umsetzung der Tariferhöhung für die Landesbeschäftigten und zusätzliche Stellen eingesetzt werden.

Zu den weiteren Themen am Plenarmittwoch zählen das Jubiläum "70 Jahre Luftbrücke" und die Wasserqualität in Weser und Werra. Auf der Agenda steht außerdem eine Diskussion zu der Frage, ob die Landesregierung zuviel Geld für externe Berater ausgibt. In dieser Woche wurde wegen des Feiertags am Donnerstag ausnahmsweise von Montag bis Mittwoch debattiert statt wie üblich von Dienstag bis Donnerstag.