Bremen

Einheiten der Polizei messen sich in Bremen

19.06.2019, 02:25 Uhr | dpa

Beweis- und Festnahmeeinheiten der Polizei des Bundes und der Länder treffen sich heute in Bremen zu einer Vergleichsübung. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, treten 20 Mannschaften in der Stadt und dem Umland gegeneinander an. Die Veranstaltung wird alle zwei Jahre organisiert, um die Zusammenarbeit für länderübergreifende Einsätze zu trainieren. "An den unterschiedlichen Stationen werden von den Teilnehmern körperliche Höchstleistungen gefordert", sagte die Sprecherin. Bei der Übung in Bremen werde ein Hubschrauber eingesetzt. Zur Vergleichsübung am Bremer Europahafen wird Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) erwartet.