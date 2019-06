Hamburg

HSV startet mit sieben Neuen in die zweite Zweitliga-Saison

19.06.2019, 02:45 Uhr | dpa

Nach zwei Tagen mit den üblichen Medizin- und Leistungstests startet der Hamburger SV heute in seine zweite Saison in der 2. Bundesliga. Neu-Coach Dieter Hecking hat zwei Einheiten angesetzt. Auf dem Trainingsplatz werden mit Sonny Kittel (FC Ingolstadt), Adrian Fein (Bayern München), Lukas Hinterseer, Jan Gyamerah (beide VfL Bochum), David Kinsombi (Holstein Kiel), Jeremy Dudziak (FC St. Pauli) und Torhüter Daniel Heuer Fernandes (Darmstadt 98) sieben Neuzugänge stehen. Erwartet wird noch die Verpflichtung von Tobias Schweinsteiger als Co-Trainer.

Ihr erstes Testspiel bestreiten die Hanseaten am 29. Juni beim TSV Buchholz 08. Vom 8. bis 14. Juli reist der HSV ins Trainingslager nach Kitzbühel, ehe die Saison am 26. Juli startet. Zuvor findet am 20. Juli die fünfte Auflage des Volksparkfests statt, in dessen Rahmen das Hecking-Team ein Testspiel gegen den belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht austrägt.