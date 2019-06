Wiesbaden

Landtag setzt Debatte um Mordfall Lübcke auf die Agenda

19.06.2019, 02:48 Uhr | dpa

Die Abgeordneten haben sich am Montag in Gedenken an verstorbene ehemalige Abgeordnete erhoben. Foto: Arne Dedert (Quelle: dpa)

Der Mordfall Lübcke soll heute Thema im hessischen Landtag in Wiesbaden werden. In der Plenardebatte werde sich auch Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) zu Wort melden, kündigte ein Regierungssprecher am Dienstag in Wiesbaden an. Die Regierungsfraktionen von CDU und Grünen hatten das Thema gemeinsam mit der Opposition von SPD und FDP kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzt. Vermutlich wird der Tagesordnungspunkt etwa zur Mittagszeit aufgerufen.

Bereits am Montag, zum Auftakt der Plenarwoche, hatte es im Parlament eine Schweigeminute für den getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) gegeben. Der 65-Jährige war in der Nacht zum 2. Juni an einer Schussverletzung am Kopf gestorben. Die Bundesanwaltschaft geht von einem rechtsextremen Hintergrund aus, ein Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft.