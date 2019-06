Berlin

Sechseinhalb Wochen Ferien für 320 000 Schüler

19.06.2019, 05:35 Uhr | dpa

Für 320 000 Berliner Schüler und 32 500 Lehrer geht am heutigen Mittwoch das Schuljahr zu Ende. Das teilte ein Sprecher der Bildungsverwaltung mit. Am Donnerstag starten dann die sechseinhalbwöchigen Sommerferien. Auf den Straßen in Berlin und Brandenburg wird es bereits ab Mittwochnachmittag voll, wie der ADAC mitteilte. Auch auf den Flughäfen macht sich die Reisewelle bemerkbar: In den Ferien rechnet die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) mit fünf Millionen Passagieren. Allein am kommenden Wochenende sollen rund 432 000 Menschen in Tegel und Schönefeld starten und landen. Der erste Schultag nach den Ferien ist am 5. August.