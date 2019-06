Offenbach am Main

Bewohnerin bei Wohnhausbrand in Offenbach leicht verletzt

19.06.2019, 07:56 Uhr | dpa

Bei einem Brand eines Wohnhauses ist eine 33 Jahre alte Frau in Offenbach leicht verletzt worden. In der Dachgeschosswohnung der Frau brannte es aus bislang ungeklärter Ursache am Dienstagabend, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Flammen zerstörten das Dach des Hauses in der Offenbacher Innenstadt komplett, zudem seien die beiden oberen Etagen nicht mehr bewohnbar. Die Frau sowie weitere Anwohner konnten das Haus noch selbstständig verlassen. Die Bewohnerin kam in ein Krankenhaus. Umliegende Straßen wurden gesperrt, weil Dachziegel herunterstürzten. Diese verursachten bei zwei Autos Totalschäden. Die Polizei schätzt den Sachschaden insgesamt auf mindestens 250 000 Euro.