Viersen

Aktionstage für schnellen Kohleausstieg im Rheinland

19.06.2019, 09:17 Uhr | dpa

Bei Aktionstagen im Rheinland wollen Tausende für einen raschen Kohleausstieg zum Schutz des Klimas demonstrieren. Klimaaktivisten, Umweltverbände, Bürgerinitiativen und die Bewegung Fridays For Future haben zu Protesten und Aktionen in Aachen und im Rheinischen Braunkohlerevier aufgerufen. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit Kräften aus ganz Nordrhein-Westfalen und von der Bundespolizei auf einen Großeinsatz vorbereitet.

Die Kohle-Protest-Tage (19.-24.6.) haben am Mittwoch mit einem Camp der Klima-Aktivisten von "Ende Gelände" im niederrheinischen Viersen begonnen. Dort sollen vor einer geplanten Massenblockade Busse mit Teilnehmern aus ganz Europa eintreffen. In dem ursprünglich für 6000 Menschen geplanten Camp dürfen nach Auflagen der Polizei nur 1600 übernachten.

Das Aktionsbündnis will in den nächsten Tagen einen Tagebau oder eine Kohle-Transportbahn blockieren und unterstreicht damit seine Forderung nach einem sofortigen Kohleausstieg. Im Rheinischen Revier wird in drei Tagebauen Braunkohle gefördert. Sie gilt als besonders klimaschädlich. Der Energiekonzern RWE warnte vor lebensgefährlichen Risiken an seinen betrieblichen Einrichtungen und kündigte an, Straftaten anzuzeigen.

Die Protestbewegung Fridays For Future erwartet zu ihrem ersten internationalen Streiktag an diesem Freitag (21.6.) in Aachen bis zu 20 000 Teilnehmer. Die Bewegung will am Samstag (22.6.) am Tagebau Garzweiler für ein vollständiges Ende der Kohleverstromung bis 2030 und ein Ende aller Subventionen für fossile Energieträger demonstrieren. An dem Tag sind weitere Aktionen auch zum Erhalt durch die Braunkohleförderung bedrohter Dörfer an den Tagebauen im Rheinland geplant.