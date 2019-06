Simmelsdorf

67-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Unfall

19.06.2019, 11:15 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist nach einem Unfall in Mittelfranken gestorben. Der 67-Jährige stürzte auf einer Straße in Simmelsdorf (Landkreis Nürnberger Land) in einer abschüssigen Linkskurve und kollidierte mit einer Leitplanke, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Rettungskräfte konnten den Mann zunächst wiederbeleben, später erlag er aber in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen könnte Split auf der Fahrbahn die Ursache für den Unfall am Dienstagnachmittag gewesen sein. Möglicherweise habe ein anderes Fahrzeug den Split verloren, hieß es. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 11 000 Euro.